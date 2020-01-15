«У Зеленского примитивное понимание экономических процессов». В сеть слили запись возможных разговоров Гончарука

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финасов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

«Было тайным – стало явным. История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» [Украины Владимиру] Зеленскому», – сказано в подписи к видео.

ВИДЕОВидео: Как обмануть президента / YouTube

Участники беседы говорили о том, как объяснить Зеленскому причины укрепления курса гривны. В аудиозаписи озвучена вероятная дата разговора – 16 декабря.

Человек с голосом, похожим на голос Гончарука сказал, что президент попросил «перестать морочить ему голову» и «нормально объяснить: есть ли в бюджете дыра в $50 млрд».

«У Зеленского очень примитивное – в смысле простое – понимание экономических процессов… Как ему внятно объяснить следующее: в начале года, население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна была быть экономически. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала – сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, гривна укрепляется. Страхи, которые были перед выборами не подтверждаются, потом – новый, сильный президент, бла-бла-бла, уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться», – сказал он.

По словам якобы Гончарука, Зеленскому нужно реалистично показать это.

«Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там, и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему», – добавил он.

По данным источников ZN.ua, это первая из 14 частей аудиозаписей, которые возможно будут обнародованы. Издание написало, что в 19.00 сегодня началось собрание фракции «Слуга народа». По мнению собеседников журналистов во фракции, записи специально слили перед этим заседанием, чтобы появились основания для объявления недоверия Гончаруку.

Telegram-канал «УП.Off the record», который ведут журналисты издания «Украинская правда», сообщил, что депутаты на собрании ссорятся из-за этой записи, а нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский «подстрекают коллег выразить недоверие премьеру».

Вместе с тем, по данным собеседников журналистов, большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком. Дубинский в Telegram писал, что Гончарук «должен сам написать заявление» об отставке.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: У Украины могут возникнуть проблемы со стороны Беларуси, с которой Россия пытается создать союзное государство. Такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 15 января. «Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и […]