Путин предложил внести поправки в Конституцию и вынести их на референдум

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию.
В частности, президент предложил:
Помимо прочего, президент предложил закрепить в документе статус и роль Госсовета и расширить полномичия местного самоуправления.
«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что по этому пакету поправок в РФ проведут всенародное голосование: «И только по его результатам принимать окончательное решение. Все, в конечном счете, решают люди».
Источник: Новая газета
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