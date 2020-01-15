Путин предложил внести поправки в Конституцию и вынести их на референдум

15.01.2020, 22:40, Разное

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию.

В частности, президент предложил:

  • установить приоритет Конституции в российском правовом пространстве. «Таким образом, требования международного законодательства смогут действовать только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции».

  • закрепить в Конституции обязательное требование к главам субъектов, депутатам, членам Совета Федарации, руководителям иных органов и судей не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране: «Миссия госслужбы именно в служении, и он [чиновник] должен связать свою жизнь с Россией, без всяких полутонов и допущений».

  • внести в главный закон страны требования к кандидатам в президенты: они обязаны будут постоянно проживать в РФ более 20 лет и не иметь иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране, причем не только на момент участия в выборах, но и в принципе.

  • доверить Госдуме утверждение главы правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Президент России, сейчас утверждающий состав правительства, должен будет утвердить кандидатуры, одобренные парламентом.

    • Помимо прочего, президент предложил  закрепить в документе статус и роль Госсовета и расширить полномичия местного самоуправления.

    «Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — добавил президент.

    Путин подчеркнул, что по этому пакету поправок в РФ проведут всенародное голосование: «И только по его результатам принимать окончательное решение. Все, в конечном счете, решают люди».

    Источник: Новая газета



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