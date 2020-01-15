Мнение: Встреча в Сирии

15.01.2020, 22:28, Разное

Встреча российских и американских военных в сирийской провинции Хасаке.

Источник: Colonel Cassad



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