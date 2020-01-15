Автоновости: Что почем: все автомобили, которые можно купить по госпрограмме

В 2020 году российские власти продлили госпрограммы льготного автокредитования «Первый/Семейный автомобиль», чтобы поддержать падающий рынок. Смотрим, какие модели машин проходят под эту программу и что предлагают автопроизводители.

Напомним, в госпрограмме "Первый/Семейный автомобиль" могут участвовать только новые автомобили, которые выпущены в России (с высоким уровнем локализации) и стоят до 1 млн рублей. В рамках этой программы клиенту дают субсидию на внесение первоначального взноса при покупке машины в кредит. То есть вносишь минимально возможный первый взнос, предусмотренный условиями программы кредитования, а государство добавит еще 10% (25% для клиентов жителей Дальневосточного Федерального Округа) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Что почем? Самые отпетые "проходимцы", доступные в России…

Для участия в программе "Первый автомобиль" надо не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты, иметь водительское удостоверение и не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля. По условиям программы "Семейный автомобиль" надо иметь двух или более детей до 18 лет (проверяется отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных), иметь права, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 году и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля.

Если в прошлом году государство выделило на эти программы почти 10 млрд рублей, то на 2020 зарезервировали только 5 млрд рублей. А это значит, что надолго этих средств не хватит — есть прогнозы, что закончиться они могут уже к началу лета. Кроме того, с 2019 года порог цены для попадания в эти программы урезали с 1,45 до максимум 1 млн рублей, что здорово сократило список доступных по госсубсидиям моделей. Свою роль играет и постоянный рост цен на машины. Впрочем, ключевым игрокам российского авторынка пока еще есть, что предложить.

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АвтоВАЗ

АвтоВАЗ официально участвует в госпрограмме "Первый/Семейный автомобиль" и под отметку до 1 млн рублей у него попадает фактически весь модельный ряд – даже если брать цены без учета скидок. Так, семейство Granta (седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, а также версия Cross) стоит от 456 000 до 664 000 рублей. Скидки от этих цен по госпрограмме, в зависимости от комплектации, заявлены заводом до 67 000 рублей. Еще АвтоВАЗ заявляет скидки на машины 2019 года (минус 15-20 тысяч) и по трейд-ин (20 000 рублей), которые могут сочетаться с госпрограммой в разных вариациях.

Седан Lada Vesta (включая версию Cross) 2019 модельного года стоит без скидок от 622 000 до 922 000 рублей, за 2020 год – от 630 000 до 965 000 рублей. Заявленные скидки по госпрограмме от этих цен – от 63 000 до 96 000 рублей, трейд-ин – 20 000 рублей, 2019 год – 20-25 тысяч. Похожий порядок цен и скидок будет и на универсалы Vesta, а также газовую версию CNG. "Горячая" Vesta Sport в прайсах АвтоВАЗА стоит от 1 037 000 до 1 073 000 рублей, но в рамках госпрограммы завод готов скинуть на нее почти 100 000 рублей, за трейд-ин – 50 000, за 2019 год выпуска – еще 20 000.

На семейство Xray (620 000 – 980 000 рублей) по госпрограмме готовы скинуть до 98 000, на все универсалы Largus (616-799 тысяч), кроме газовых, уступят по программе от 61 000 до 80 000 рублей, скидки по трейд-ин на эти модели будут 20-50 тысяч, за машины 2019 года – 10-25 тысяч. "Вилка" цен на попадающие в программу 3- и 5-дверные "Нивы" — от 540 000 до 641 000 рублей, скидки по ней – от 58 000 до 64 000 рублей, за 2019 год скинут еще 20 000 рублей. А вот внедорожную версию Bronto (743-807 тысяч рублей) АвтоВАЗ в госпрограмму пока не включил.

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Chevrolet

Внедорожник Chevrolet Niva пока не стал "Ладой", но на него это мало повлияет, ведь он и сейчас полностью подходит под госпрограмму без каких-либо оговорок в плане цены.

Выбора по агрегатам нет: мотор 1,7 л, МКПП, постоянный полный привод. Все заявленные заводом семь комплектаций – фиксированные, без опций. Разброс цен – от 670 000 до 844 000 рублей. Попутно еще заявлена скидка в 50 000 рублей за машины 2019 года выпуска.

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Datsun

Российско-японские Datsun (по сути, перелицованные и слегка доработанные Lada Granta и Kalina) тоже отвечают требованиям госпрограммы: выпускаются в России и стоят до 1 млн рублей. Седан on-DO с мотором 1,6 л (87 или 106 л.с.), 5-ступенчатой МКПП или 4-диапазонным автоматом Jatco стоит от 490 000 до 667 000 рублей без учета скидок. Аналогичный по агрегатам хэтч mi-DO стоит уже от 555 000 до 694 000 рублей.

В прайс-листах на своем сайте марка Datsun прямо не заявляет, что участвует в госпрограмме, но у нее есть собственное предложение "Первый выбор" для клиентов моложе 30 лет, покупающих свой первый автомобиль. Действует оно при покупке в кредит по программе Datsun Finance, но скидка символическая – всего 20 000 рублей.

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Hyundai

Hyundai ожидаемо заявила для "Первый/Семейный автомобиль" седан Solaris и кроссовер Creta 2019 и 2020 годов выпуска, на которые выдается госсубсидия в 10% от стоимости автомобиля (25% для жителей Дальневосточного Федерального Округа). И под планку до 1 млн рублей у Solaris влезает практически весь модельный ряд, даже с немногочисленными пакетами опций. Цены стартуют с 756 000 рублей.

А вот с "Кретой" сложнее. У нее ниже 1 млн рублей (972 000 рублей) стоит только базовая фиксированная комплектация Start с передним приводом, мотором 1,6 (123 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП. Дальше цены только начинаются с отметки 1 028 000 рублей.

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Kia

У Kia под госпрограмму пролезают две выпускаемые в России модели – седан Rio и приподнятый хэтч Rio X-Line. Седан доступен с моторами 1,4 л (МКПП или автомат, оба с шестью ступенями) или 1,6 л с теми же коробками. Цены – от 775 000 до 1 025 000 рублей, а дальше Kia дает на них скидку 10% и заявляет "вилку" стоимости от 701 410 до 926 110 рублей. В госпрограмме у Rio не участвует только самая дорогая версия Premium 1,6 6AT за 1 085 000 рублей.

У хэтчбека Rio X-Line те же агрегаты, что и у седана, но цены на старте выше. С учетом 10-процентной скидки он потянет на сумму от 803 000 до 888 000 рублей за 7 комплектаций. Еще три исполнения не проходят в программу по цене.

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Nissan

Nissan выставит под госпрограмму всего одну свою модель – кроссовер Terrano, который, по сути, представляет собой перелицованный Renault Duster, и тоже выпускается в России.

Впрочем, под условия программы попадает разве что базовая версия Comfort ценой 979 000 рублей, оснащенная передним приводом, мотором 1,6 на 114 л.с. и 5-ступенчатой "механикой".

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Renault

Renault предлагает под госпрограммы самое большое количество моделей в нашем обзоре. Заявлена даже новая Arkana (правда, только под программу "Семейный автомобиль"), хотя даже машины 2019 года стоят от 1 015 000 рублей.

Также под программы "Первый/Семейный автомобиль" Renault предлагает Duster (от 741 000 рублей), Sandero/Sandero Stepway (от 596 000 рублей), Logan/Logan Stepway (от 596 000 рублей) и базовый Kaptur (от 969 000 рублей за 2020 год).

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УАЗ

Все ульяновские внедорожники также участвуют в госпрограмме, о чем производитель сообщает на своем сайте и в прайс-листах. Хотя под лимит в 1 млн вписываются не все комплектации, а льготная госсубсидия в 10% лишь в некоторых версиях суммируется с trade-in (40-55 тыс рублей). У "Патриота" с МКПП это четыре версии из шести (цена с учетом скидок – 688-881 тысяч рублей), у экспедиционной версии с лебедкой – две из четырех (895-989 тысяч рублей). Patriot с автоматом получится взять только в базовой версии "Оптимум", которая со скидкой по госпрограмме и трейд-ин стоит 885 600 рублей.

Бюджетный внедорожник УАЗ Hunter и без всяких скидок стоит от 737 000 до 999 900 рублей, но и на него дают госсубсидию в 10%. Та же история и с "буханкой", которая и без 10-процентной скидки стоит от 722 000 до 855 000 рублей за версию "Трофи". А вот более дорогая модель "Пикап" проходит в программу в 3 версиях из пяти и стоит уже с учетом всех "подвижек" от 720 000 до 888 000 рублей. А вот грузовую модель "Профи" можно купить по этой программе почти во всех вариантах (бортовой, фургон, изотерм, но не рефрижератор), скидка – от 10% по программе и в некоторых случаях с ней суммируется трейд-ин.

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Skoda

У Skoda под условия госпрограммы попадает только выпускаемый в России лифтбек Rapid. Да и то на пределе и не во всех комплектациях, так как в конце декабря 2019 года он опять подорожал, и стоит заметно дороже, чем соплатформенный седан Volkswagen Polo.

Мотор 1,6 на 90 или 110 сил в комплектации Active – это 829 (90 сил), 898 (110 сил, МКПП) и 939 (110 сил, АКПП) тысяч рублей, версия Ambition – 913 000 за базовый 90-сильный мотор и 977 000 за 100 л.с. с "механикой". Но это цены без многочисленных и недешевых опций, так что придется внимательно считать и выбирать. Варианты с турбомотором 1,4 стоят от 1 064 000 рублей.

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Volkswagen

Локализованный в России седан Volkswagen Polo – это бензиновый "атмосферник" 1,6 (90 или 110 сил) с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным автоматом, а также турбомотор 1,4 TSI на 125 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом". Эта же версия и самая дорогая, и под программу подходит разве что стартовая комплектация Connect за 977 000 рублей, да и то при условии, что удастся найти ее без опций, с которыми цена легко улетит за 1 млн рублей.

А вот Polo 1,6 – это масса комплектаций с "вилкой" цен в 700 000 – 922 000 рублей без учета опций. Самих опций не так уж много, и если вдумчиво подойти к их выбору, даже с их учетом получится вписаться в заветный миллион. Впрочем, не за горами выход на наш рынок обновленного Polo, который наверняка подорожает, что снизит количество доступных под программу комплектаций. Хотя к моменту его выхода и выделенные из бюджета деньги на саму госпрограмму уже, скорее всего, закончатся…

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