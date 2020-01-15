Милиция допросила пятерых журналистов издания Kloop по заявлению Матраимова

В УВД города Ош 15 января допросили студента школы журналистики онлайн издания Kloop по заявлению Руслана Матраимова, брата экс-замглавы таможни Кыргызстана Раима Матраимова (он занимал эту должность с ноября 2015 года по ноябрь 2017 года). Как пишет издание, студента допрашивали час, а потом с него взяли подписку о неразглашении.

Он стал пятым сотрудником редакции, которого милиция допрашивает по заявлению брата бывшего чиновника. Ранее допросили оператора, журналиста, водителя и бывшего сотрудника редакции. Адвокат издания сообщила, что теперь всех пятерых пригласят на очную ставку.

Имя студента Kloop не называет. Но известно, что он присутствовал во время съемки с дрона заброшенного здания 9 января. Как выяснилось позже, вблизи этого здания находился частный дом Руслана Матраимова.

По данным издания, брат чиновника заявил, что съемка угрожала его безопасности и нарушила неприкосновенность его личной жизни. Как утверждает редакция Kloop, сюжет не имел отношения к Матраимову.

Руслан Матраимов – управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата». Фонд, Искендер и Раим Матраимовы и их супруги в декабре 2019 года подали в суд на «Азаттык» (кыргызская редакция Радио Свобода), Kloop и 24.kg после расследования о выведении сотен миллионов долларов из Кыргызстана.

Семья Матраимовых утверждает, что информация недостоверна, и требует от журналистов выплатить компенсации на общую сумму в 60 миллионов сомов.

Ранее неизвестные избили в Бишкеке главного редактора издания Factcheck.kg Болота Темирова, который выпустил расследование о Раимбеке Матраимове. Журналисты установили, что его жена тратит $240 тысяч в год только на одежду, часы и украшения, а его сын смотрел матч футбольного клуба «Челси» из VIP-ложи. При этом семья Матраимовых утверждает, что ее годовые доходы составляют от $8 до $215 тысяч.

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