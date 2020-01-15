Путин распорядился создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», сообщил Кремль.
Документ опубликован на сайте Кремля. Путин распорядился «образовать рабочую группу» и утвердить ее «прилагаемый состав». Данное «распоряжение вступает в силу со дня его подписания». Состав рабочей группы указан в документе.
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