Путин распорядился создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

15.01.2020, 22:19, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», сообщил Кремль.

Документ опубликован на сайте Кремля. Путин распорядился «образовать рабочую группу» и утвердить ее «прилагаемый состав». Данное «распоряжение вступает в силу со дня его подписания». Состав рабочей группы указан в документе.



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