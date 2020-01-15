Мнение: Трансферт

Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на самом деле — "времени на раскачку нет". Перенесенное на январь послание становится понятным — конституционные изменения, которые анонсированы Путиным, и которые будут введены на референдуме, требуют своего оформления до сентября, так как по закону референдум на эту тему нельзя проводить позднее, чем за год до истечения срока полномочий действующей Думы — это как раз сентябрь. Почему референдум — тоже понятно, Путин категорически хочет дистанцироваться от Единой России в вопросе узурпации власти, а потому проводить изменения конституции через Думу (при том, что у ЕР там конституционное большинство и никаких проблем нет) он не желает. Кстати, косвенно, это свидетельствует о том, что после трансферта Единую Россию могут пустить под нож — к вящему удовольствию населения, которое уже просто откровенно жаждет крови правящего сословия.

Кратко о трансферте понятно следующее. Союзное государство перестает быть приоритетом — Лукашенко может выдыхать. Это не исключает того, что ему будут плевать в суп, но аннексию Белоруссии решено отложить. На потом. Начинать весьма сложное мероприятие по захвату чужой страны в период, когда будет полностью переформатироваться вертикаль управления просто нереально.

Смысл заявленного сценария трансферта вполне прозрачен. Будут пересматривать полномочия Госсовета и переносить центр власти в этот орган, превращая его из совещательного в руководящий. Остальные ветви власти сталкиваются между собой в жестком противостоянии, где каждый будет тянуть одеяло на себя — и естественно, возникнет необходимость в арбитре. Решале. Который и будет разруливать конфликты. Кто выступит в роли решалы — даже неловко спрашивать.

Выглядит красиво и гарантирует нынешнему гаранту беспроблемное существование в рамках властной вертикали. Но есть один весьма непростой момент, который вызывает вполне обоснованные вопросы.

Заявленные изменения полностью разбалансируют и без того держащуюся на честном слове систему управления. Создание новых балансов потребует времени, при этом совершенно не факт, что они будут созданы. Проще говоря — Путин, исключительно с целью удержать власть в своих руках, демонтирует прежнюю модель управления и будет пытаться выстроить новую. В условиях очевидного внутреннего кризиса, не обладая сколь-либо значимой легитимностью и не имея мандата на проведение таких реформ. Фактически это сценарий Февраля 17 года. При этом на внешнем фронте Россия ведет войну, как и тогда. Сегодня эта война выглядит иначе, но ресурсы она сжирает ничуть не меньшие.

Возникает вопрос о прекращении этой войны или по крайней мере перемирии. Скорее всего, юбилей победы будет использован, чтобы замириться на время с Западом, поэтому визит Макрона и Трампа в Россию становится приоритетным. С Германией отношения начинают резко осложняться, так как Меркель попала в крайне неприятную ситуацию с Северным потоком-2, по которому теперь она должна будет давать отчет своей и европейской элите, как о своем очевидном провале. Каковы будут условия перемирия, сказать сложно, но то, что Путин вынужден будет пойти на очень серьезные уступки просто для того, чтобы развязать руки внутри страны, очевидно.

Главные два вопроса любой революции — за чей счет и кто станет ударным отрядом, проводящим революционные изменения. За счет населения провести трансферт будет практически невозможно — оно и без того высосано почти досуха, а новые поборы станут дестабилизирующим фактором, который в данной ситуации совершенно не нужен. Тем не менее: кого будут раскулачивать и грабить, за чей счет будут проводиться революционные преобразования — проблема архиважная.

Второй момент касается передового отряда, которым Путин воспользуется для продвижения своего трансферта. Если в нулевые года во власть мутным потоком хлынули региональные силовики и срочно сменившие костюмы адидас на пиджаки и галстуки руководители региональных преступных сообществ, на которых и была сделана ставка в отстранении от власти и собственности бывших комсомольцев, то кого сейчас будут десантировать во власть, чтобы заменить бывших силовиков и преступных авторитетов — вопрос не менее сложный. И важный. Самый простой способ — объявить лозунг Мао "Огонь по штабам" и зачистить нынешнюю номенклатуру спущенными с поводка маргинальными бандами, но пока эта история выглядит сомнительной — нет даже намека на структуры управления такими бандами (с маргиналами как раз проблем нет — стараниями режима пол-страны находится в состоянии кромешной безнадеги), а главное — их нужно будет куда-то девать после того, как они выполнят свою задачу. В условиях распадающейся системы управления сейчас и однозначно рухнувшим управлением в ходе трансферта эта проблема повисает в воздухе.

В каком-то смысле Путин сейчас создал ситуацию 1988 года, когда Горбачев на 19 партконференции объявил о политическом переформатировании системы управления. Примерно год ушел на подготовительные мероприятия, после чего горбачевский "трансферт" начал воплощаться — и как и следовало ожидать, неудачно. Управление было утрачено практически мгновенно после возникновения двух параллельно существующих систем управления — старой партийной и новой советской. В образовавшемся двоевластии проиграли обе системы управления, взаимно аннигилировав друг друга. Период аннигиляции составил буквально полтора года.

Нынешняя система управления выглядит просто на порядок менее адекватной и устойчивой, а контуры новой позволяют предположить, что в ее задачу входит только создание системы управляемых конфликтов под абитражом самого Путина — то есть, ее устойчивость уже сейчас выглядит предельно слабой. Если трансферт начнется в конце этого года-начале следующего, то по аналогии можно предполагать, что 21 год станет последним годом нынешней путинской России. Что нельзя не приветствовать, кстати говоря.

В этом смысле можно только рукоплескать Путину, начавшему движение к могиле своего персоналистского режима и, возможно, к своей собственной. С другой стороны, деваться ему некуда — противоречия нынешней системы ее попросту разносят.

Источник: Эль Мюрид

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