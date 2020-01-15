Мнение: Завещание Путина…

Послание Путина и не смотрел, и не осуждаю… Пишут, что Путин наобещал чуть ли манну небесную…
Почему-то вспомнился анекдот про умирающего деда, который диктует завещание:
— Хаиму я завещаю 10000, Изе 50000, Абраше 250000… Останавливается и глядя вверх: — Господи, где я столько денег-то возьму?
К слову, обещанную трансляцию на медиафасадах Москвы скоропостижно отменили.
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Послание Путина и не смотрел, и не осуждаю… Пишут, что Путин наобещал чуть ли манну небесную… Почему-то вспомнился анекдот про умирающего деда, который диктует завещание: — Хаиму я завещаю 10000, Изе 50000, Абраше 250000… Останавливается и глядя вверх: — Господи, где я столько денег-то возьму? К слову, обещанную трансляцию на медиафасадах Москвы скоропостижно отменили. Фотография […]
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