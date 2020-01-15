Адвокат оценил вероятный эффект от изменений при назначении руководства силовиков

15.01.2020, 22:05, Новости дня

Обсуждение президентом РФ и Советом Федерации кандидатур руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров приведет к росту личной ответственности, сообщил адвокат Шота Горгадзе.

Горгадзе, оценивая «данную новеллу», также заявил, что изменения отразятся «на самостоятельности». Обсуждение кандидатур руководства силовиков «придаст ощущение независимости от региональной власти при принятии решений».

«Часто бывает так, что руководители ведомств «оглядываются» на решение вышестоящих структурных подразделений», – приводит слова Горгадзе РАПСИ.

Адвокат считает, что весь процесс будет обходиться без волокиты и бюрократии. По его мнению, «это та ситуация, где представить, что в регионе значительное время отсутствует прокурор просто невозможно».

Прежде кандидатуры на такие должности согласовывались с региональным законодательным собранием.



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