Мнение: Путин пошел вразнос

Ну вот — Путин уже приступил к переписыванию Конституции. Безусловно, все меры, которые он предлагает — косметические и половинчатые, но тут, как говорится — лиха беда начало! Надо только нарушить каркас, дальше уже все само начнет сыпаться.

Что и хорошо, конечно. Хотя издевательский характер предлагаемых мер прямо бросается в глаза: чего стоит хотя бы «давайте разрешим Думе назначать премьера», сопровождаемое условием «но отменять право президента уволить любого премьера в любой момент нельзя». То есть — «Да вы назначайте кого хотите, главное, чтобы я всегда мог его уволить по своему хотению без объяснения причин!»

То есть понятно, что они при всех этих «реформах» будут прокладываться везде, где только возможно; главная мысль почти всех реформаторов «сверху» — это «давайте сделаем любые реформы и послабления, но только так, чтобы нам можно было с любого места всё откатить назад!!» Все стараются так сделать — но, как правило, ни у кого не получается.

Так что есть надежда, что все это мертвое царство Аида (то есть здание российской государственности) в итоге раскачается как следует. Это радует.

Но вопрос — какова мотивация? С чего это през — пусть даже, как он считает, в игрушечной форме — вздумал делиться властью? Зачем отдавать то, что любишь больше всего?

Думается, тут мотивация та же, что была у КПСС в канун перестройки, что бывает и бывала у всего этого щучьего племени «реформаторов сверху» в перманентно загнивающей России: в какой-то момент, глядя на печальные дела в Отечестве, их разбирает мучительное стремление хоть в какой-то степени поделиться ответственностью. Шапка Мономаха оказывается вдруг чересчур тяжела — хочется часть тяжести сбросить на подданных.

Реформаторам ведь всегда кажется, что ответственностью-то они поделятся, а власть-то все равно у них останется; просто «надо, чтобы людишки понимали, какое это непростое дело — управление! А то разбаловались, думают, мы тут в сказке живем!»

Ну-ну. В общем, клоунские «реформы со страховочной сеткой» , через референдум по «поправкам к Конституции» запустят, видимо, прямо с этого года, в единый день голосования (вот что надо было бы отменить первым делом, если делать реформы реальные!) Но тут их и будет подстерегать традиционная засада всех реформаторов России: гайки-то они ослабят, а реальной власти не дадут — в итоге что? В итоге людишки просто начнут РЕЗВИТЬСЯ. И просто всё разнесут, благословясь.

Так уже в российской истории не раз было — странно считать, что в этот раз будет как-то иначе. Но мы хотя бы выходим из летаргии и заходим на новый круг — всё веселей.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Ну вот — Путин уже приступил к переписыванию Конституции. Безусловно, все меры, которые он предлагает — косметические и половинчатые, но тут, как говорится — лиха беда начало! Надо только нарушить каркас, дальше уже все само начнет сыпаться. Что и хорошо, конечно. Хотя издевательский характер предлагаемых мер прямо бросается в глаза: чего стоит хотя бы «давайте […]