Политолог указал на логичность предложений Путина

Изменения в распределении полномочий между ветвями власти, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным, логичны, сообщил политолог Глеб Кузнецов.

По словам Кузнецова, «новый баланс ветвей власти выглядит очень логично», ведь «сверхпрезидентская конституция не менялась много лет и свой ресурс и не то чтобы выработала, но нуждается в коррекции». Для настоящей стабильности политической системе требуются гибкость и открытость к изменениям, сказал он, отметив, что «изменение законодательства, а тем более конституции, требует времени».

«Это месяцы, это не дни», – приводит его слова ТАСС.

«Плотное и насыщенное» послание Путина Федеральному собранию отражает «запрос на перемены» в обществе, сказал Кузнецов. Он отметил, что президент «анонсировал ряд интересных экономических мер: поддержка семей с детьми, изменения в системе здравоохранения и образования».

«Предлагаемые социальные преобразования находятся на серьезном фундаменте экономических успехов, макроэкономической стабильности, о которых говорил президент. Были продемонстрированы очень убедительные слайды относительно профицита бюджета, инфляции, роста запасов стабилизационных фондов. Активная социальная политика при наличии средств на нее — беспроигрышный вариант», – резюмировал Кузнецов.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент подробно остановился на мерах по решению демографической проблемы. Он указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет».

Глава государства, в частности, предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей уже с 1 января этого года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.





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Последнее: Изменения в распределении полномочий между ветвями власти, предложенные главой российского государства Владимиром Путиным, логичны, сообщил политолог Глеб Кузнецов. По словам Кузнецова, «новый баланс ветвей власти выглядит очень логично», ведь «сверхпрезидентская конституция не менялась много лет и свой ресурс и не то чтобы выработала, но нуждается в коррекции». Для настоящей стабильности политической системе требуются гибкость и […]