Президент Владимир Путин заявил, что для решения демографической проблемы достаточно мер экономической поддержки семей: ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех лет до семи включительно, а также продления и расширения программы материнского капитала. Директор Института демографии Высшей школы экономики, главный редактор электронного журнала «Демоскоп Weekly» Анатолий Вишневский рассказал The Insider, что предложенные меры были бы хороши как меры социальной поддержки, если бы деньги не перекладывались из одного кармана в другой, но решить демографическую проблему в России они не помогут.

Предложения президента как мера социальной политики — это неплохо. Если только это не перекладывание денег из одного кармана в другой — одной и той же семье через разные каналы – от повышения возраста выхода на пенсию до каких-то оптимизаций ведомств, того же здравоохранения или образования. Оттуда берут и сюда перекладывают, а потом та же семья с этим сталкивается уже в другом виде – недостатка того же медицинского обслуживания, например. Если семья с детьми получает какое-то пособие, если оно рассматривается как инструмент борьбы с бедностью семей с детьми, если нет других инструментов, например, достаточно высокой зарплаты, то да, это надо только приветствовать.

Но чтобы называть это способом решения демографической проблемы, надо быть как минимум уверенным в том, что люди не рожают детей именно потому, что у них нет денег, а не по какой-то другой причине. Это логика людей, которые очень любят деньги: другим не хватает именно денег. При этом никто не смотрит на то, что такая же или даже гораздо более низкая рождаемость в богатых странах, где нет таких проблем, где люди получают приличную зарплату, если работают. Низкая рождаемость — это всемирный процесс, во всяком случае для всех развитых стран характерный. РФ в этом отношении совсем не в худшем положении.

Путин в своем послании потребовал довести коэффициент рождаемости до 1,7. Это же никаких проблем не решает. Чтобы решить проблему, нужно чтобы был коэффициент как минимум 2,1 — и не один год и не два года, а десятки лет. Тогда восстановится нормальное демографическое воспроизводство, будет небольшой естественный прирост населения, но ведь эта задача не ставится. В прошлом президентском послании ставилась задача довести коэффициент до 1,75 и она не была выполнена, и теперь — 1,7.

Послание Путина — это все-таки политическое заявление, рассчитанное на аудиторию, на ее реакцию. Если вы предлагаете дать пособия, то все рады. Если вы предложите пригласить мигрантов, то все будут недовольны.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что для решения демографической проблемы достаточно мер экономической поддержки семей: ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех лет до семи включительно, а также продления и расширения программы материнского капитала. Директор Института демографии Высшей школы экономики, главный редактор электронного журнала «Демоскоп Weekly» Анатолий Вишневский рассказал The Insider, что предложенные меры были бы хороши как меры […]