Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
«Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение», — рассказал Трамп перед подписанием. «Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем», — добавил он.
Первая фаза соглашения предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд за два года. В обмен на это США незначительно сократят некоторые пошлины и не будут вводить дополнительные меры в отношении Китая.
Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.
Переговоры по второй фазе планируется начать в ближайшее время.
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