Дело об импичменте Трампа передано в сенат

15.01.2020, 21:57, Новости дня

Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

Передачу поддержали 228 конгрессменов, против высказались 193.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года, заявляя, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Теперь для того, чтобы лишить Трампа должности, необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством. Он уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

 



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