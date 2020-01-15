Российская авиация возобновила удары по повстанцам в Сирии

Российские истребители обстреляли несколько занятых повстанцами городов в сирийской провинции Идлиб впервые с тех пор, как два дня назад официально вступило в силу достигнутое с Турцией соглашение о прекращении огня, сообщают очевидцы и источники в повстанческих силах.

По словам источников, после двухдневного затишья обстрелам подверглись города Хан-аль-Субл, Маасаран и несколько других населенных пунктов на юге Идлиба.

«Российские авиаудары нарушили державшееся на протяжении двух дней относительное спокойствие, давшее жителям передышку от ежедневных обстрелов», – отмечает активист Мохаммад Рашид.

Позднее силы сирийского правительства и российские истребители нанесли удары по двум главным рынкам, один из которых расположен в городе Идлиб. По словам очевидцев, в результате ударов погибли не менее 15 человек.

По словам спасателей, с момента возобновления бомбардировок погибли еще трое мирных жителей в других городах.

Москва заявляет, что ее силы вместе с сирийской армией и проиранскими ополчениями отражают атаки со стороны боевиков «Аль-Кайды», которых они обвиняют в нанесении ударов по густонаселенным районам в зоне деэскалации, установленной в соответствии с договоренностью между Россией и Турцией от 2018 года.

В последние недели удары российских истребителей и сирийской артиллерии, направленные на вытеснение оппозиции, вынудили сотни тысяч человек покинуть провинцию Идлиб.

По данным ООН, в этом месяце гуманитарный кризис обострился: из провинции бежали не менее 300 тысяч человек. Ранее более полумиллиона жителей перебрались в лагеря близ границы Турцией.

Как заявляют в ООН, в ходе недавней наступательной операции российские и сирийские силы подошли ближе к густонаселенным районам Идлиба, где оказались в ловушке почти 3 миллиона человек, преимущественно женщины и дети.

Ранее на этой неделе Москва объявила об открытии коридоров безопасности, чтобы мирные жители могли перебраться в районы, контролируемые правительством.

По словам местных жителей, мало кто решается отправиться в эту часть страны из страха мести. Большинство предпочитают двигаться в сторону относительно безопасных районов у границы с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что его страна твердо намерена остановить нарушения режима прекращения огня со стороны сирийского правительства на северо-западе страны.

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Последнее: Российские истребители обстреляли несколько занятых повстанцами городов в сирийской провинции Идлиб впервые с тех пор, как два дня назад официально вступило в силу достигнутое с Турцией соглашение о прекращении огня, сообщают очевидцы и источники в повстанческих силах. По словам источников, после двухдневного затишья обстрелам подверглись города Хан-аль-Субл, Маасаран и несколько других населенных пунктов на юге […]