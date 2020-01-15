Барщевский подчеркнул сохранение формы правления в России

Увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не являются переходом к новой форме правления, сообщил полпред кабмина в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.
Он подчеркнул, что речь не идет о «переходе к парламентской республике». Как отметил Барщевский, в президентско-парламентской республике соотношение полномочий властей «может быть 90 к 10, 80 к 20 и так далее» процентов.
«Вот если у нас сегодня президентско-парламентская республика, условно говоря, с распределением полномочий 90 к 10, то становится в районе 70 к 30», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что такое перераспределение полномочий не будет означать доминирующей роли Совфеда и Госдумы.
«То есть у нас происходит частичное перераспределение властных полномочий между президентом и парламентом в пользу парламента, но это вовсе не означает, что парламент получает 51», – отметил он.
Барщевский также отметил, что Госсовет может стать «одним из ведущих органов власти», центром стратегического планирования и принятия основных решений, касающихся жизни страны.
Он отметил, что кабмин – исполнительный орган, а Федеральное собрание – законодательный. Как «представляет себе» Барщевский, «куда идет и как идет» РФ «оформляется Госсоветом, оформляется это решение законами – Федеральным собранием и реализовывается правительством».
Он высказал мнение, что Госсовет не станет дублировать функции Совета Федерации: «Если Госсовет из губернаторов, а Совет Федерации из представителей губернаторов и заксобраний – один вариант, что это будет Совет Федерации номер два. Вряд ли это кому-то нужно, тем более что Совет Федерации довольно сильная структура. <…> Скорее всего, функции у него будут другие – какие могут быть функции у Госсовета в этой ситуации? Это функции стратегического, как мне кажется, планирования».
Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложения Путина по усилению роли парламента являются «маленьким шажком» в сторону парламентской республики.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин сообщил о необходимости создания новой должности в Совете безопасности РФ и о том, что эту должность нужно предложить Медведеву.
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Последнее: Увеличение полномочий Госдумы и Совета Федерации, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, не являются переходом к новой форме правления, сообщил полпред кабмина в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он подчеркнул, что речь не идет о «переходе к парламентской республике». Как отметил Барщевский, в президентско-парламентской республике соотношение полномочий властей «может быть 90 к 10, 80 к […]
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