Мнение: «Американская мечта переехала в Азию». Россиянка о жизни в Китае и Вьетнаме

Ульяна родилась в Улан-Удэ, потом с семьей переехала в республику Тыва, а сознательную жизнь провела в Иркутске, так что у девушки с детства развилась любовь к путешествиям, которая повлияла на ее дальнейшую судьбу. Сейчас Ульяна живет с мужем-латиносом во Вьетнаме, а на учебу ездит в Китай. Так что в ее сердце нашлось место для 4х совершенно разных стран. Своими наблюдениями Ульяна поделилась в интервью c ru_open.

Как оказалась во Вьетнаме

Мой муж родом из Латинской Америки. После регистрации брака мы с ним какое-то время пожили в России, но потом поняли, что он не сможет полноправно жить в России и ему придется каждые 3 месяца выезжать. Так что мы стали искать страну для переезда. Сначала мы выбрали Китай, 6 лет нашей жизни прошло там. Там я закончила магистратуру по международным отношения и получила грант на PhD и решила продолжить обучение. При этом я хотела уже начать работать, но в Китае это было невозможно, так как виза студенческая, поэтому решили, что надо ехать в третью страну. Друзья мужа как раз жили во Вьетнаме и позвали нас себе. Так мы оказались в этой замечательной стране. На данный момент я до сих пор учусь в Китае и поэтому приезжаю туда раз в полгода.



ПредубежденияСамое забавное, когда-то мне друзья говорили: «Куда ты собралась? В Китай? Это же бедная страна, зачем?». Так же год назад говорили про Вьетнам. Но дело в том, что эти азиатские страны очень быстро развиваются, теперь уже мало кто скажет, что Китай — это не страна для переезда.

ВпечатленияОбщие впечатления это то, что страны очень быстро развиваются, все строится и растёт как на «дрожжах», очень быстро богатеют люди. В США бушует кризис и «американская мечта» переехала в Азию и стала азиатской. Во-вторых, тут очень много иностранцев, они как раз тут и воплощают свою «азиатскую мечту». Думаю, что во Вьетнаме совсем скоро произойдёт скачок экономики, как и в Китае, поэтому мы сюда и переехали в надежде воплотить свою мечту.Опять-таки культура все ещё низкая, это меня удивило. Но это все из-за стремительного развития этих двух стран. Тут происходит все то же самое, что у нас в 90-е. Помните те самые малиновые пиджаки и новых русских? Здесь очень много быстро разбогатевших людей, и эти нуворишы пока сейчас только учатся, как правильно пользоваться тем, что так внезапно пришло в их руки.



Невозможно привыкнутьЕдинственное, к чему не могу привыкнуть, так это к загрязнению окружающей среды. Люди кидают мусор себе под ноги, и если в Китае этого не видно, потому что дворники сразу убирают, то во Вьетнаме везде лежит мусор. Загрязнение воздуха очень серьезное, постоянно приходится носить маску, питьевую воду нужно покупать. А так как я жила в Иркутске, то привыкла к чистой воде.

Про различияЕсли рассматривать различия, то хотела затронуть тему медицины. Хоть технологии, например, в Китае намного более развиты, врачи при этом совершенно не квалифицированные. Однажды мне чуть не удалили ложный аппендицит за 1 млн рублей. С тех пор я не доверяю азиатской медицине. Считаю, что это так здорово, что в России медицина бесплатная и что в таких экстренных случаях не нужно искать деньги, чтобы тебя прооперировали, и ты остался жив.

Про людейКак люди они очень миролюбивые, большинство без агрессии, всегда улыбнутся и спросят о ваших делах. Можно спокойно в Китае гулять до поздней ночи и знать, что ты в безопасности. Для них самое важное в жизни, скорее всего, это умиротворение, жить в гармонии с собой. Они даже собираются по утрам на медитацию и зарядку вместе, чтобы встретить рассвет. А вечером каждый парк и квартал собирает бабушек и дедушек для танцев. У каждой группы свой стиль и танец. Было бы здорово перенять эту привычку нам, россиянам.



Тоска по домуСкучаю я по своим друзьям, по нашим шуткам, которые могут понять только россияне. Скучаю ещё по длинным летним вечерам, которых тут нет, и такое чувство обманутости присутствует, вроде лето, а вечер короткий.Было непривычно, что азиаты не празднуют Новый год, у них свой Китайский Новый год, который наступает по лунному календарю.

О проблемахХотелось бы ещё затронуть проблему именно вьетнамскую. Если в России это дураки и дороги, то тут почти то же самое, только без дорог. Никто не следует правилам дорожного движения, могут спокойно поехать по встречке на мопеде, движение очень хаотичное и плотное, первое время очень тяжело привыкнуть.

О латинских мужчинахЧем отличаются латинские мужчины от русских? Удивлю, но практически ничем, у нас очень много схожего, менталитет практически одинаковый. Единственное, что латиноамериканцы всегда веселые, нет у них, знаете, такой тоски по чему-то, они всегда в хорошем настроении.



Китайская система образованияКитайская система образования в корне отличается от российской. Во-первых, тут кредитная система: одна лекция — это, например, 2 кредита. И ты должен набрать определенное количество кредитов, чтобы получить диплом. Из-за этого ты можешь самостоятельно составлять себе расписание. Можно взять все предметы за год, а можно растянуть удовольствие на все время обучения. Все зависит от тебя. Самое главное в Китае — это не опаздывать и не пропускать предметы.

ВосхищаетМеня восхищают люди. Своим трудолюбием, при этом своим спокойствием и какой-то милой инфантильностью.

Источник: Открытая Россия

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Последнее: Ульяна родилась в Улан-Удэ, потом с семьей переехала в республику Тыва, а сознательную жизнь провела в Иркутске, так что у девушки с детства развилась любовь к путешествиям, которая повлияла на ее дальнейшую судьбу. Сейчас Ульяна живет с мужем-латиносом во Вьетнаме, а на учебу ездит в Китай. Так что в ее сердце нашлось место для 4х […]