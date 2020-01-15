В мечтах о море: рецепт поке из лосося с жасминовым пудингом

Ингредиенты:
Рис Жасмин — 30 г
Вода — 200 мл
Сливки 33% — 20 г
Паста карри — 2 г
Соль — 1 г
Лосось слабосоленый — 60 г
Огурец — 80 г
Редис — 30 г
Кинза — 3 г
Для кокосового соуса:
Кокосовое молоко — 40 мл
Кунжутное масло — 2 мл
Соевый соус — 3 мл
Способ приготовления:
1. Для приготовления жасминового пудинга рис разварить, добавить сливки, немного проварить и взбить блендером. К 70 г пудинга добавить 3 г кукурузного крахмала.
2. Лосось, редис и огурец нарезать крупными кубиками. Добавить кокосовый соус и еще раз перемешать.
3. При сервировке на тарелку выложить жасминовый пудинг. На пудинг выложить овощи с рыбой и соусом.
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Последнее: Ингредиенты: Рис Жасмин — 30 гВода — 200 млСливки 33% — 20 гПаста карри — 2 гСоль — 1 гЛосось слабосоленый — 60 гОгурец — 80 гРедис — 30 гКинза — 3 г Для кокосового соуса: Кокосовое молоко — 40 млКунжутное масло — 2 мл Соевый соус — 3 мл Способ приготовления: 1. Для приготовления […]
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