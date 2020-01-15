В мечтах о море: рецепт поке из лосося с жасминовым пудингом

Ингредиенты:

Рис Жасмин — 30 г

Вода — 200 мл

Сливки 33% — 20 г

Паста карри — 2 г

Соль — 1 г

Лосось слабосоленый — 60 г

Огурец — 80 г

Редис — 30 г

Кинза — 3 г

Для кокосового соуса:

Кокосовое молоко — 40 мл

Кунжутное масло — 2 мл

Соевый соус — 3 мл

Способ приготовления:

1. Для приготовления жасминового пудинга рис разварить, добавить сливки, немного проварить и взбить блендером. К 70 г пудинга добавить 3 г кукурузного крахмала.

2. Лосось, редис и огурец нарезать крупными кубиками. Добавить кокосовый соус и еще раз перемешать.

3. При сервировке на тарелку выложить жасминовый пудинг. На пудинг выложить овощи с рыбой и соусом.

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