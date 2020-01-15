Белый дом – о назначении обвинителей в рамках процесса по импичменту

Белый дом высказался по поводу предложенного Палатой представителей США списка семи менеджеров по импичменту, т.е. законодателей, которым предстоит представлять сторону обвинения в ходе предстоящего сенатского разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
«Назначение этих менеджеров не меняет простой вещи, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. – Президент Трамп не сделал ничего плохого. Он с нетерпением ждет, когда в Сенате ему будут предоставлены полагающиеся ему процессуальные права, в которых ему отказали спикер Пелоси и демократы в Палате представителей, и рассчитывает на то, что будет полностью оправдан».
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Последнее: 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе подписали первую часть торгового соглашение между Китаем и Штатами. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Белого дома. «Это очень важное и значительное событие. Сегодня мы сделали знаменательный шаг. С Китаем таких шагов раньше никогда не было – в сторону будущего, в котором торговля будет честной […]
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