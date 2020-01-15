Белый дом – о назначении обвинителей в рамках процесса по импичменту

15.01.2020, 21:30, Новости дня

Белый дом высказался по поводу предложенного Палатой представителей США списка семи менеджеров по импичменту, т.е. законодателей, которым предстоит представлять сторону обвинения в ходе предстоящего сенатского разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

«Назначение этих менеджеров не меняет простой вещи, – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. – Президент Трамп не сделал ничего плохого. Он с нетерпением ждет, когда в Сенате ему будут предоставлены полагающиеся ему процессуальные права, в которых ему отказали спикер Пелоси и демократы в Палате представителей, и рассчитывает на то, что будет полностью оправдан».



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