Палата представителей передала в сенат две статьи импичмента Трампа

15.01.2020, 21:26, Новости дня

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за передачу двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа в Сенат, следует из результатов голосования.

Таким образом, были формально утверждены предложенные спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые выступят с обвинениями в адрес Трампа в Сенате. Команду обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф, передает РИА «Новости».

Ожидается, что слушания по импичменту в Сенате могут начаться во вторник.

Ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания Сенату в рамках процесса импичмента Трампа.

В декабре 2019 года палата представителей поддержала импичмент Трампа по двум обвинениям.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп не будет отстранен от должности.



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Последнее: Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за передачу двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа в Сенат, следует из результатов голосования. Таким образом, были формально утверждены предложенные спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые выступят с обвинениями в адрес Трампа в Сенате. Команду обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам […]

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