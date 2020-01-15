Палата представителей передала в сенат две статьи импичмента Трампа

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за передачу двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа в Сенат, следует из результатов голосования.
Таким образом, были формально утверждены предложенные спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые выступят с обвинениями в адрес Трампа в Сенате. Команду обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф, передает РИА «Новости».
Ожидается, что слушания по импичменту в Сенате могут начаться во вторник.
Ранее экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания Сенату в рамках процесса импичмента Трампа.
В декабре 2019 года палата представителей поддержала импичмент Трампа по двум обвинениям.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп не будет отстранен от должности.
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Последнее: Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за передачу двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа в Сенат, следует из результатов голосования. Таким образом, были формально утверждены предложенные спикером палаты Ненси Пелоси кандидатуры семи членов палаты, которые выступят с обвинениями в адрес Трампа в Сенате. Команду обвинения возглавит глава комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам […]
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