Мнение: «На свою рожу посмотрите!». Артистка психанула на фанатов

Когда ты давно знаменитая звезда, то хейтеров у тебя будет полным-полно, которые будут обсуждать каждый кусочек твоего тела. Но вот Волочкова, кажется, достала уже всех. Я уже не могу припомнить ни одного человека, который достаточно хорошо отозвался бы о ней.

Всё это какой-то натянутый хайп в соцсетях и попытка не упасть со своего картонного пьедестала. Что она не очень умна и немного не в ладах с головой, можно увидеть еще на передаче с Собчак.

Но, видимо, она не стесняется себя и орет налево и направо, «защищая» свою честь. Вот недавно в инстаграмме она резко ответила на комменты:

Так грубить, конечно, могут только старички. Которым терять нечего: лямы, тонны золота на счетах, и папики, которые готовы отдать всё за ночь со шпагатной подругой. Грубить хейтерам красиво может не каждый, и этому Волочковой надо поучиться. Смайлики в оскорбительных постах и якобы равнодушие к тем, кто ее не любит – выглядят не очень правдоподобно. К тому же, Анастасия записала аж 7-минутное видео своим фанатам как хорошим, так и плохим.

Когда кроме фоток со шпагатом у тебя ничего нет – легко почувствовать себя недооцененной. Поэтому наличие хейтеров – отличный способ набить себе цену умной и красивой бабы.

«Люди, которых я раздражаю, почему они не проходят мимо?». Так если бы они проходили мимо, то и подписчиков у нее бы не было, и популярности в новостях лентах тоже.Несмотря ни на что, Анастасия Волочкова обладает крайне высокой самооценкой:

«Моей смелости могут позавидовать многие мужчины. То, что было суждено пройти мне: испытания, противодействия, травлю — это многим другим не под силу».

Ну-ну..

Источник: Достало

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