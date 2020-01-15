Мужчина пытался сжечь себя перед зданием Европарламента

15.01.2020, 21:06, Новости дня

15 января перед зданием Европарламента мужчина родом из Албании пытался сжечь себя. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Мужчину спасли выходцы из Гвинеи, которые в это время проводили акцию протеста. Албанец вместе с оратором выкрикнул слово «Несправедливость», а затем облил себя бензином и стал поджигать тело зажигалкой.

Сотрудники национальной полиции, которые находились возле Европарламента применили огнетушитель

У мужчины успели сильно обгореть руки и лицо. Его доставили в больницу.

В чемодане, который остался на месте происшествия, обнаружились личные вещи албанца. Оказалось, что ему не предоставили убежище во Франции и он должен был покинуть страну.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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