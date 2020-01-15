Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис выходит замуж в третий раз

Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» американская актриса Анна Фэрис выходит замуж в третий раз. Об этом пояснила её подруга и коллега по съёмкам телесериала «Мамаша» Эллисон Дженни.
Приятельница говорит, что присутствовала на праздновании помолвки и мероприятии, посвящённом предстоящему бракосочетанию Анны Фэрис с кинооператором Майклом Барретом. Ранее появились слухи о возможной свадьбе актрисы, а она не опровергала, но и не подтверждала их. Анна Фэрис до сих пор официально не пояснила о предстоящем событии. Майкл Баррет придерживается такой же позиции и не рассказывает о личной жизни. Для Анны Фэрис новый брак станет третьим. До этого она регистрировала отношения с исполнителем главных ролей в фильмах «Стражи галактики» Крисом Пэттом, а первым мужем актрисы стал Бен Индра. Второй её супруг после расставания женился на Кэтрин Шварценеггер.
Анна Фэрис стала популярной после участия в кинокартинах «Очень страшное кино», которые высмеивают фильмы ужасов. Первая лента серии вышла в 2000 году, но проект до сих пор не закрыт.
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