Мнение: Посол Британии уехал из Ирана

Посол Британии Роб МайЭйр, который был задержан КСИР во время участия в протестах, покинул Иран.
После того, как его арестовали (посол перепугался и обмочился при задержании, а потом неумало врал, что просто пришел пофотографировать и поскорбеть), его дипломатический иммунитет привел к освобождению из цепких лап КСИР, но не избавил от последствий.
На следующий день в МИД Ирана ему указали на то, что его действия несовместимы с деятельностью посла и фактически являются разжиганием беспорядков против суверенного правительства.
Ну а после выволчоки в иранскоим МИД, он отправился паковать чемоданы, заявив, что ему надо "провести несколько очень важных встреч в Британии". Очевидно, что британцы отзывают его от греха подальше, ибо так глупо и позорно провалиться, это еще надо было постараться.
Варианта два — либо он посидит дома некоторое время, пока история забудется и Британия сделает вид, что ничего не было, или же его через некоторое время заменят на не скомпроментированную фигуру.
Иранцы на эту тему шутят, что посол отправится отстирывать штаны.
Источник: Colonel Cassad
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