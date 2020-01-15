«Как именно Путин останется у власти, он решит в последний момент». Константин Калачев о реформе Конституции

Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Среди предложенных изменений — отказ от соблюдения Россией требований международного законодательства и международных договоров том случае, если они не противоречат основному закону страны. Также в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен, а реальные полномочия местного самоуправления — расширены. Путин также предложил прописать в основном законе требование к кандидату на пост главы государства о проживании на территории страны не менее 25 лет и об отсутствии у него зарубежного гражданства.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал The Insider, зачем изменение Конституции нужно самому Путину и к чему это приведет.

Предложения по конституционной реформе пока детально не прописаны, они лишь обозначены. И сформулированы они так, что многое не ясно. Например, что будет дальше с Госсоветом, или как будут происходить изменения в основном законе страны, будет ли какой-то опрос или голосование на сайте госуслуг? Пока очевидно только одно — есть два предложения, которые противоречат духу нынешней Конституции, которая создавалась в России большими западниками-либералами, чем были сами либералы на западе.

Во-первых, я имею в виду изменение местного самоуправления, которое у нас было отделено от государственной власти. И тут возникает вопрос: а что делать с подписанной Россией Европейской хартией местного самоуправления. Во-вторых, отказ от приоритета международного права, который показывает, что высшая ценность для Путина – это отказ от любых внешних зависимостей, свобода от любых внешних влияний. Вот тема местного самоуправления и приоритет международного права являются принципиальными вещами, все остальное не так важно, поскольку Путин сказал, что президентская республика у нас остается, а парламентская нам, по его мнению, не подходит.

Удаление из текста Конституции слова «подряд» в формулировках о президентском сроке, конечно, важно, но не слишком принципиально. Хартия местного самоуправления — это принципы, Конвенция о правах человека — это принципы, а количество президентских сроков — это устройство власти. Будет президент находиться на посту два или три срока — не настолько важно с точки зрения идеовоззренческих основ, базовых принципов, хотя это важно для самого Путина. Сменяемость власти, ротация, чтобы преемник не засиживался, — все это здорово, конечно, но начинать надо все-таки с принципов, на которых строится государство.

В этих условиях становится понятно, что Путин отказывается от пожизненного правления, но не от пожизненного влияния на политическую жизнь, иначе зачем нужны все эти изменения? Да, пожизненного президентства не будет, но пожизненное влияние на политическую жизнь, обеспечения преемственности курса будет безусловно. Путин не заинтересован в том, чтобы новый президент резко повернул в другую сторону, и он полагает, что курс, который он выбрал — единственный правильный. В той или иной форме влияние Путина будет сохраняться, сохранится контроль, и неважно, в какой форме.

Сегодня рассуждают, какой пост он займет — будет руководителем Госсовета, председателем Госдумы или возглавит правительство. Путин сохраняет за собой возможность выбора, и он займет ту должность, на которой он сохранит главное в его политике — рейтинг. Сохранить его возможно только если будет экономический рост, если роста доходов населения не будет, то для его рейтинга это смерти подобно. Лично я уверен, что Путин возглавит список Единой России в следующем году и сможет занять место председателя Госдумы. С одной стороны, это удобно — можно контролировать правительство, критиковать премьер-министра, если понадобится. Но с другой стороны, это так скучно — сидеть целый день и слушать депутатов, оно ему надо? Нужна ли вообще должность Путину, чтобы влиять на политику, а если нужна, то какая именно и где — в Госсовете, Думе или правительстве — вопрос открытый. Он может возглавить и Совет Федерации, предварительно расширив его полномочия. Все эти варианты можно рассматривать, и я думаю, что он будет принимать решение в последний момент.

В любом случае Путин будет влиять на будущее России. Он думает, что отметился в истории только Крымом, и сейчас пойдет менять Конституцию – это уже будет окончательно отмечено в истории как ревизия наследия первого президента России Бориса Ельцина, при котором в Конституцию заложили те вещи, с которыми Путин не согласен.

Что касается ограничения для кандидатов в президенты 25 годами жизни в России, то Путина они не коснутся, несмотря на то, что он жил в Германии. Подобные нормы не касаются людей, которые были привязаны к месту жительства в определенном регионе, находясь на военной или государственной службе — что касается Путина, то в данном случае это был не выбор места жительства, а выполнение госзадач. Предлагая эти поправки, он подстраховывается — а вдруг кто-то из тех, кто уехал сейчас, захочет вернуться. Эти люди имеют большие капиталы, поэтому лучше перестраховаться. Путин хочет, чтобы будущее России определяли его сторонники и единомышленники, поэтому политическая элита должна быть его союзниками. Он уверен, что путинизм — это надолго.

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Последнее: Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации», сообщил Кремль. Документ опубликован на сайте Кремля. Путин распорядился «образовать рабочую группу» и утвердить ее «прилагаемый состав». Данное «распоряжение вступает в силу со дня его подписания». Состав рабочей группы указан в документе.