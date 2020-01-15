Автоновости: Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen готовится к серьезному обновлению популярного кроссовера Tiguan. Рестайлинг будет масштабным, ведь стилистику будут подгонять к дизайн-коду Golf VIII поколения.
Удачливому очевидцу удалось сфотографировать обновленный Volkswagen Tiguan. Опубликованный в Инстаграме снимок, вероятно, был сделан в ходе официальной фотосъемки и качеством не блещет, но теперь мы представляем себе масштаб грядущего рестайлинга.
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Самое главное изменение — это новый дизайн передней части. Головная оптика Tiguan 2020 и LED-светографика повторяют стилистку фар VW Golf 8-го поколения. Фронтальная часть будет дополнена новой, более узкой решеткой радиатора, новым логотипом Volkswagen и бамперами измененной формы.
На конкретном снимке изображена версия R-Line с агрессивными воздухозаборниками в бамперах, которые лишились противотуманок — видимо, на "Тигуане" будет применяться "всепогодный" свет в основных модулях.
Сбоку кроссовер останется без изменений, а вот сзади ожидаются светодиодные фонари измененной формы и крупная надпись Tiguan на крышке багажника. К сожалению, фотографий обновленного интерьера пока нет: изменят ли архитектуру салона в стиле Golf или сохранят в прежнем виде, пока неясно.
Однако, точно ожидается мультимедийная система нового поколения.
Официальная премьера Volkswagen Tiguan 2020 может состояться на Женевском автосалоне в начале марта.
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