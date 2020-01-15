На должность главы Госэкоинспекции претендует начальник управления экологии КГГА Малеваный

Начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА) Андрей Малеваный претендует на должность председателя Государственной экологической инспекции, сообщил 15 января портал “Стопкор”.

Декларация Малеваного за 2018 год в качестве кандидата на должность главы Госэкоинспекции была опубликована в Едином реестре е-деклараций 22 ноября прошлого года.

В соответствии с декларацией, Малеваный живет с женой, дочерью и сыном. При этом чиновник не задекларировал жилья (ни собственного, ни арендованного), подчеркивает “Стопкор”.

В собственности у супругов три земельных участка в Киевской области и два офиса в столице (общая стоимость объектов недвижимости составляет 1,09 млн грн). Также Малеваный задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, купленный в 2014 году за 400 тыс. грн, и принадлежащий жене Peugeot 3008 2018 года выпуска (825 тыс. грн).

Зарплата чиновника в 2018 году составила 257 тыс. грн, его жена Елена заработала более 1 млн грн (649 тыс. – доход от предпринимательской деятельности, 216 тыс. – зарплата, 225 тыс. – доход от продажи движимого имущества). Также супруги задекламировали 300 тыс. грн и $30 тыс. наличных.

Елена Малеваная является собственником ООО “Сіті Інсайт”; кроме того, ей принадлежит 50% уставного капитала компании “Будінвестгруп”. “Стопкор” утверждает, что обе компании фигурируют в уголовных производствах: “Будінвестгруп” – в деле о самовольном занятии земельного участка в Киеве; “Сіті Інсайт” – в деле о вымогательстве и получении взятки чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов Украины от ООО “Керамейя” в размере 100 тыс. грн. Фигурирует ли в этих производствах сама Малеваная, в материале не уточняется.

С ноября 2019 года обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины исполняет бывший внефракционный нардеп Егор Фирсов. Он заявлял, что будет участвовать в конкурсе на должность руководителя инспекции.

В начале декабря нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии УНИАН заявляла, что Фирсов «должен был возглавить Госэкоинспекцию», но «конкурс слили» и «пытаются протянуть туда Малеваного». «Тогда про экологию придется забыть», – сказала она.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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