Песков: референдума по Конституции не будет, Путин просто решил «посоветоваться с гражданами»

15.01.2020, 20:52, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил некоторые пункты его послания, с которым президент утром 15 января обратился к депутатам и сенаторам Федерального собрания, правительству и другим высшим чиновникам. В своем выступлении Путин предложил широкие изменения структуры государственной власти в России: увеличение полномочий Госсовета, подчинение глав муниципальных образований губернаторам, увеличение полномочий парламента. Также президент намекнул, что по всем поправкам в Конституцию будет «голосование граждан страны». 

 

Пресс-секретарь главы государства через несколько часов после речи Путина заявил, что речь в этих словах не идет о референдуме и «не подразумевает какого-либо принятия путем голосования». 

«Президент [в послании Федеральному собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации. Поэтому в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», – заявил пресс-секретарь Кремля.

 

«Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании. Сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», – сказал Песков.



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