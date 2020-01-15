СБУ проводит обыск у главы налоговой Украины

15.01.2020, 20:52, Новости дня

Служба безопасности Украины проводит обыски у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и других сотрудников ведомства в нескольких областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как пишет издание, обыски проводятся в рамках расследования СБУ о массовом хищении средств. По данным ведомства, налоговики создали теневую схему, с помощью которой ежемесячно выводится около 500 млн гривен (примерно $20,8 млн).

Как говорится в пресс-релизе СБУ, налоговики помогали «конвертационно-транзитным» группам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки риска и таким образом уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как утверждает СБУ, сотрудники ГНС вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, которое разрабатывает программное обеспечение для ГНС и Государственной фискальной службы.

«Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам», – утверюдают в СБУ.



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