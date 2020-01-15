Мнение: Отставка

15.01.2020, 20:50, Разное

Вы будете смеяться, но нас постигла тяжелая утрата. Правительство подало в отставку. В чем смысл, пока неизвестно, но будет интересно.

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на самом деле — "времени на раскачку нет". Перенесенное на январь послание становится понятным — конституционные изменения, которые анонсированы Путиным, и которые будут введены на референдуме, требуют своего оформления до сентября, так как по закону референдум на эту тему нельзя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика