Мнение: Отставка

Вы будете смеяться, но нас постигла тяжелая утрата. Правительство подало в отставку. В чем смысл, пока неизвестно, но будет интересно.
Источник: Эль Мюрид
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