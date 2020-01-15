Мнение: Отставка

Вы будете смеяться, но нас постигла тяжелая утрата. Правительство подало в отставку. В чем смысл, пока неизвестно, но будет интересно.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Трансферт стартовал. Точнее, его видимая часть. До этого шли разные процессы подготовительного характера, но теперь на самом деле — "времени на раскачку нет". Перенесенное на январь послание становится понятным — конституционные изменения, которые анонсированы Путиным, и которые будут введены на референдуме, требуют своего оформления до сентября, так как по закону референдум на эту тему нельзя […]