США и КНР подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января приедет с визитом в США, где будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.
В середине декабря сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему сделка с США станет самоубийством для Китая.
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