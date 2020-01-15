Украина заняла 15-е место в рейтинге роста минимальных зарплат

Украина заняла 15-е место среди 54 стран в рейтинге роста минимальных зарплат. Об этом сообщается в исследовании ресурса Picodi.com.
В 2020 году в Украине минимальная заработная плата выросла на 13,2%. В Беларуси минимальный показатель вырос на 13,6%, в России – 7,5%, в Польше – 14,9%, а в Германии 1,9%.
Для расчетов авторы исследования использовали размер зарплат после уплаты налогов. В Украине минимальная зарплата составляет 4723 грн, но после вычета налогов остается 3802 грн.
Рейтинг роста минимальной зарплаты в мире. Фото: picodi.com
Лидером рейтинга стала Нигерия (66,8%), однако в пересчете на доллары размер минимальной зарплаты в стране является одним из самых низких.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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