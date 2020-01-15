В Милане будут судить сына Азарова за отмывание взятки от Клюева – СМИ

Прокуратура Милана (Италия) обратилась в суд с требованием привелчь к ответственности сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за возможное создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых якобы получила в качестве взятки от бывшего главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева.

Об этом говорится в статье, которая была опубликована в итальянском печатном издании Corriere della sera, написала газета L’Unione Sarda 14 января.

По данным Corriere della sera, Алексей Азаров в 2010 году получил $18 млн за назначение Клюева вице-премьер-министром Украины в правительстве, возглавляемом Николаем Азаровым.

Эти деньги были отмыты через фиктивную итальянскую фирму «Agosto 2012 srl», которая в 2012 и 2013 годах купила две «роскошные» виллы на Сардинии и в районе Гольфо-ди-Маринелла, считает следствие.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от тогдашней Генеральной прокуратуры Украины, а также в ходе следственныйх действий на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии, которые проходили под координацией «Евроюста» – агентсва Европейского союза, имеющего дело с судебными органами.

Виллы были конфискованы, но позже арест сняли по ходатайтству авдокатов подозреваемых. Сейчас недвижимость снова арестована – по требованию украинских правоохранителей, пишет газета.

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. Азаров и его сын выехали из Украины после смены власти в 2014 году. Они находятся в розыске, внесены в санкционные списки США и ЕС.

Осенью 2019-го в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону политик сообщил, что в РФ получил статус беженца.

В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, он находится в розыске. Помимо дела о хищении бюджетных денег при создании правительственной телекоммуникационной сети спецназначения на мощностях «Укртелекома», экс-премьер фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, о завладении сжиженным газом, который принадлежал компаниям «Укргазвидобування» и «Укрнафта», на сумму 2,2 млрд грн, а также в деле о получении 140 млн грн за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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