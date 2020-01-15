Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин подробно ответил на вопросы членов совета Госдумы на заседании в среду, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он добавил, что общался с кандидатом в премьеры Мишустиным больше часа. При этом состав нового правительства не обсуждался, передает РИА «Новости».
16 января Госдума на заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера.
В среду премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе, после чего президент РФ Владимир Путин предложил ему занять пост зампреда Совбеза страны.
Позже он подписал указ об отставке правительства. Медведев назначен врио премьера до формирования нового правительства. Также Путин предложил на пост главы кабмина кандидатуру главы ФНС РФ Мишустина.
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Последнее: Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин подробно ответил на вопросы членов совета Госдумы на заседании в среду, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что общался с кандидатом в премьеры Мишустиным больше часа. При этом состав нового правительства не обсуждался, передает РИА «Новости». 16 января Госдума на заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина […]
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