Мнение: Почему ушел Медведев?

Медведев пришел к Путину. И сказал: «Я устал, я ухожу…»
На ровном месте ушел. Восемь лет никому не мешал. Но ушел…
Если бы Медведев написал заявление и ушел втихаря, или просто перестал ходить на работу, никто бы этого и не заметил. Даже если бы он месяцами не появлялся на рабочем месте. Уверен, не заметила бы этого страна… . Но Медведев ушел публично. Почему?
Думаю, что все дело в том, что после окончания президентского срока, Путин решил снова пересесть в кресло премьер-министра. Но Медведев за восемь лет работы в этой должности сильно дискредитировал премьерство, можно сказать обнулил репутацию правительства, как органа, который хоть на что-то влияет, который способен решать серьезные государственные вопросы, не согласовав свои решения с Кремлем…
И сейчас, по всей видимости, правительству будут менять харизму, накачивать новыми полномочиями. Не удивлюсь, если правительство возглавит, например, Шойгу или Собянин. И правительство развернет очень бурную деятельность. И должность премьер-министра снова станет серьезной и значимой. И тогда эту должность может занять и Путин… И даже не в 2024 году, а раньше, после досрочных президентских выборов…
Аминь?
PS Вместо Медведева Путин предложил Мишустина…
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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