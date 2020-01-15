Мнение: Кто будет следующим Димоном?

О, правительство ВНЕЗАПНО в отставку! Вот это поворот. Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод — плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького.
Прямо даже жалко всех искусственных «оппозиционеров», от коммунистов до Навального — на кого теперь они будут обращать свои беззаветные филиппики, кого станут грозно призывать «К ответу!!», чьей отставки требовать? 10 лет ведь облаивали плюшевого дурачка, свыклись с ним, сроднились; «все наши беды и несчастья — от антинародного правительства! Путин, помоги! Вразуми министров и хитроковарного Медведа, который губит ТВОЮ политику и заботу о процветании Расеи!!»
А теперь что? Кто станет следующим Димоном? Или, может, вместо Димона нам для разнообразия подсунут настоящего Демона?! Кого выставят на жердочку, изображать следующего «Врага Народа №1»?
Сейчас начнутся гадания на кофейной гуще. Многие ставят, я знаю, на Собянина — но нет, его придержат. Моя ставка — Шойгу. Его Путин, думаю, захочет снять с армии — засиделся, тем более, что толку все равно никакого. Раньше ссылали «на сельское хозяйство», а теперь будут ссылать в премьеры.
Российский цирк снова на гастролях, это прекрасно.
Источник: Размышления вольного социолога
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: О, правительство ВНЕЗАПНО в отставку! Вот это поворот. Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод — плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького. Прямо даже жалко всех […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Попугаи рассуждают сложным методом исключения / 12 января
- Мнение: Мышиные горизонты российской оппозиции / 5 января
- Компания EarthCruiser представила экспедиционные автодома EXP и FX Expedition / 28 ноября
- Ксения Бородина резко высказалась в адрес унижающей мужа Саши Черно / 20 декабря
- Мнение: На ферме в Подмосковье протестировали VR-очки для коров. Устройство должно увеличить надои / 26 ноября
- Харви Вайнштейн заключил мировое соглашение с девушками, обвинившими его в домогательствах, на 25 миллионов долларов / 12 декабря
- Звезда «Реальных пацанов» была вынуждена запеть из-за страшного диагноза / 28 декабря
- Зеленский позвонил Путину из-за украденного с кораблей оборудования / 26 ноября