Мнение: Кто будет следующим Димоном?

О, правительство ВНЕЗАПНО в отставку! Вот это поворот. Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод — плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького.

Прямо даже жалко всех искусственных «оппозиционеров», от коммунистов до Навального — на кого теперь они будут обращать свои беззаветные филиппики, кого станут грозно призывать «К ответу!!», чьей отставки требовать? 10 лет ведь облаивали плюшевого дурачка, свыклись с ним, сроднились; «все наши беды и несчастья — от антинародного правительства! Путин, помоги! Вразуми министров и хитроковарного Медведа, который губит ТВОЮ политику и заботу о процветании Расеи!!»

А теперь что? Кто станет следующим Димоном? Или, может, вместо Димона нам для разнообразия подсунут настоящего Демона?! Кого выставят на жердочку, изображать следующего «Врага Народа №1»?

Сейчас начнутся гадания на кофейной гуще. Многие ставят, я знаю, на Собянина — но нет, его придержат. Моя ставка — Шойгу. Его Путин, думаю, захочет снять с армии — засиделся, тем более, что толку все равно никакого. Раньше ссылали «на сельское хозяйство», а теперь будут ссылать в премьеры.

Российский цирк снова на гастролях, это прекрасно.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: О, правительство ВНЕЗАПНО в отставку! Вот это поворот. Занятно выходит, легкая рябь бежит по нашему болоту. Фактически Путин убирает свой самый верный громоотвод — плюшевого Медведа, на которого все последние 10 лет так удобно было сваливать все грехи Кремля. Видимо, решил, что медвежонок совсем истрепался и потерял товарный вид, надо новенького. Прямо даже жалко всех […]