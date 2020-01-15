Видео: Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

15.01.2020, 20:30, Новости дня

После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин.

Теги: 

Владимир Путин
,
правительство
,
Дмитрий Медведев
,
внутренняя политика
,
Дмитрий Бавырин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин. Теги:  Владимир Путин , правительство , Дмитрий Медведев , внутренняя политика , Дмитрий Бавырин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика