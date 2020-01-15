Видео: Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин.
Теги:
Владимир Путин
,
правительство
,
Дмитрий Медведев
,
внутренняя политика
,
Дмитрий Бавырин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин. Теги: Владимир Путин , правительство , Дмитрий Медведев , внутренняя политика , Дмитрий Бавырин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Цискаридзе предрек возвращение к «настоящему балету» в 2020 году / 30 декабря
- Госдолг Франции превысил 100% ВВП / 21 декабря
- Пятилетняя уроженка РФ вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров / 18 декабря
- Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего / 15 декабря
- Путин осмотрел детскую академию «Солнечный город» в Нальчике / 29 ноября
- Приговор гражданке Израиля оставили в силе. За 9 граммов гашиша в багаже ей дали 7,5 лет колонии / 20 декабря
- Дело об авиакатастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге / 30 ноября
- Мэра Львова Садового обвиняют в злоупотреблении служебным положением: суд решает вопрос о его аресте / 27 ноября