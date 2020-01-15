Видео: Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин.

Теги:

Владимир Путин

,

правительство

,

Дмитрий Медведев

,

внутренняя политика

,

Дмитрий Бавырин

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После оглашения послания президента к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку, несколько часов спустя была названа фамилия кандидата в новые премьеры – это Михаил Мишустин. Теги: Владимир Путин , правительство , Дмитрий Медведев , внутренняя политика , Дмитрий Бавырин