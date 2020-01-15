Трамп назвал пунктом соглашения с Китаем ограничение на понижение обменного курса юаня

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем вводит ограничения на понижение обменного курса юаня.

По словам Трампа, пошлины на китайские товары будут отменены только после выработки сторонами второй части торговой договоренности, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января приедет с визитом в США, где будет подписано соглашение о первой фазе торговой сделки между Пекином и Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему сделка с США станет самоубийством для Китая.

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