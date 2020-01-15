В Москве избит экс-сотрудник «России 24″, рассказавший о политцензуре на канале –»Радио Свобода»

В Москве 11 января двое неизвестных избили бывшего телеоператора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Леонида Кривенкова, сообщает “Радио Свобода“.
По словам Кривенкова, на него напали сзади и избивали ногами. Во время избиения, сообщил он, нападавшие кричали: “гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить», «пятая колонна, мы вас будем убивать“.
Медики диагностировали у Кривенкова ушиб грудной клетки и закрытый перелом носа. Он написал заявление в полицию.
«Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов. Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду», – сказал Кривенков.
Леонид Кривенков работал телеоператором на канале “Россия 24” (входит в ВГТРК) с 2006-го по 2016 год.
В январе 2019 года в интервью «Радио Свобода» Кривенков рассказал, что во время работы неоднократно сталкивался с проявлениями цензуры. В частности, он рассказывал, что во время эфиров шеф-редакторам звонили из Кремля, требуя внести коррективы в новости.
«О содержании разговоров можно было легко догадаться, поскольку микрофон в аппаратной обычно включен и все сотрудники, имеющие доступ к техническому каналу связи, слышат ответы шеф-редактора. После таких звонков шеф-редактор требовал от телеведущего преподносить новости в совершенно ином ключе, иногда даже полностью противоположном тому, что тот же самый телеведущий говорил час назад“, – говорил он.
По словам Кривенкова, любимой шуткой у режиссеров канала была фраза: “Теперь твоя очередь врать“.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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