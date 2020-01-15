Убийство журналиста Яна Кучака: политический контекст

Один из обвиняемых – бывший военнослужащий Мирослав Марчек – дал признательные показания, что это он совершил убийство. Вместе с тем, другие обвиняемые, в том числе – известный словацкий бизнесмен Мариан Кочнер, которого подозревают в том, что он инициировал убийство журналиста, свою вину отрицают.

Кстати, это преступление в марте 2018 года стало поводом для крупнейших антиправительственных манифестаций, и в конечном итоге привело к отставке премьера Словакии Роберта Фицо, который считался одним из самых известных «адвокатов Кремля» во всем Европейском Союзе.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовала со словацкими экспертами и попросила их рассказать, какой резонанс в их стране вызывает расследование убийства Яна Кучака.

«Расследование фактов коррупции действительно стало достояние гласности»

Старший сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба считает, что вызвавшее небывалый общественный резонанс заказное убийство журналиста и его невесты стало тем рубежом, перешагнув который, преступный мир Словакии радикально изменил политический контекст в стране.

«Расследование обстоятельства убийства Яна Кучака показало, что параллельно с партией социальной демократии Smer, которая находится у власти 12 лет, создана теневая структура. И такие люди, как Мариан Кочнер, которого подозревают в том, что он является заказчиком убийства, наладили связь с половиной правящей партии, с полицией, с прокурорами судьями. То есть, была налажена теневая система для того, чтобы делать бизнес с государством», – обрисовывает ситуацию словацкий эксперт.

Александр Дулеба также отмечает, что два года назад, когда убийство Кучака только было совершено, мало кто верил, что следствию удастся установить виновных в этом преступлении и посадить их на скамью подсудимых. «И то, что это получилось – очень важно для Словакии. Потому что это дает шанс на оздоровление ситуации в стране. Сейчас самое важное – это восстановить уверенность людей в том, что силовые структуры страны и судебная система нормально работают. Потому что две трети нашего населения не доверяют юстиции», – продолжает он.

Оценивая работу словацкой прессы, собеседник Русской службы «Голоса Америки» указывает, что после убийства журналиста-расследователя многие его коллеги продолжили начатую им работу по выявлению связей между теневыми структурами и правительством страны. «Это расследование фактов коррупции действительно стало достояние гласности. Потому что медиа сумели достать информацию, которая показывает связи мафии с властями Словакии. И, в принципе, можно сказать, что мафия проигрывает эту борьбу с прессой. На судебном процессе сейчас аккредитовано более ста изданий, конечно, не только из самой Словакии, но и из-за рубежа. Потому что это – резонансное дело не только для нас, но, думаю, что и в контексте всего Европейского Союза. Потому что оно сравнимо только с тем, что произошло на Мальте (где в октябре 2017 года была убита известная журналистка Давна Каруана Галиция, чьи публикации неоднократно приводили к отставкам местных политиков – А.П.).

Будем надеяться, что суд доведет дело до конца, по крайней мере, группа следователей и надзирающий прокурор по этому делу уверены, что у них достаточно улик, чтобы доказать вину тех, кто находится на скамье подсудимых», – завершает свой комментарий Александр Дулеба.

Итоги расследования могут оказать влияние на ближайшие парламентские выборы

Президент словацкого Института общественных проблем, политолог Григорий Месежников назвал следствие по делу об убийстве Яна Кучака «самым важным судебным процессом за всю историю независимости Словакии».

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он подчеркнул, что общественный интерес к этому делу не ослабевает.

По словам Месежникова, и убийство Яна Кучака, и расследование этого преступления «имеют сильный политический контекст, и у них будут серьезные последствия».

По словам собеседника «Голоса Америки», признания Мирослава Марчека следовало ожидать. «Конечно, его признательные показания – это большой шаг для раскрытия всего преступления. Вообще, это редкий случай, когда процесс абсолютно открытый, главной жертвой был журналист, поэтому помимо всего прочего, здесь присутствует и журналистская солидарность в освещении этого процесса», – подчеркнул Месежников.

Словацкий политолог напомнил, что в те времена, когда премьер-министром страны был Роберт Фицо, правоохранительные органы зачастую игнорировали разоблачительные публикации, где рассказывалось о связях высокопоставленных политиков с теневым бизнесом. «Но после того, как произошло убийство Яна Кучака, уже невозможно было “заметать под ковер” подобные факты и за их расследования взялись сами полицейские. Политическое и административное давление ослабло, и эта тема остается одной из самых ярких в словацких СМИ.

У нас через полтора месяца будут выборы, и я думаю, что и сам этот судебный процесс, и его политический контекст будут представлять серьезный фактор при определении гражданами своих политических преференций. Тема коррупции для нас не нова. С одной стороны Словакия являет собой пример успешной общественной трансформации, было построено либерально-демократическое общество, и экономика находится в неплохом состоянии. Но связи между определенными группами бизнеса и членами верхнего эшелона политической власти, обязательно скажутся. Причем, не на всех партиях, а только на тех, что находятся на национал-популистских позициях, и, как мне представляется, на предстоящих выборах они должны потерять значительную часть голосов», — предположил Григорий Месежников.

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