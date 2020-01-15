Соловьев лаконично высказался об отставке правительства

15.01.2020, 20:26, Разное

Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким.

«Кому там чудился застой?», – цитирует Владимира телеканал «Царьград». Вероятно, вопрос был адресован к тем, кто уже давно критикует российскую власть.

Новость дополняется. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким. «Кому там чудился застой?», – цитирует Владимира телеканал «Царьград». […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика