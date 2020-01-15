Соловьев лаконично высказался об отставке правительства

Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким.

«Кому там чудился застой?», – цитирует Владимира телеканал «Царьград». Вероятно, вопрос был адресован к тем, кто уже давно критикует российскую власть.

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Последнее: Знаменитость нередко высказывается по тому или иному поводу. Владимир известен как скандальная личность в современном медиа-пространстве. Многие, вероятно, ожидали, что после громкого заявления премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку Соловьев напишет большой текст с разбором ситуации. Однако звезда отечественных голубых экранов предпочел быть кратким. «Кому там чудился застой?», – цитирует Владимира телеканал «Царьград». […]