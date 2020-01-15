Мнение: Гром среди ясного неба

Сегодняшнее послание президента Путина оказалось настоящим посланием.

Правительство РФ в полном составе послано в отставку, а его председатель Медведев будет назначен на созданную только что должность Заместителя председателя Совета безопасности.



Фото: Соцсети

«Мы все были свидетелями послания президента», — заявил Дмитрий Анатольевич Медведев, будто его не предупредили заранее.

Что всё это значит? «Как гром среди ясного неба», — говорят министры и депутаты. Я же разобралась. Отвечаю.

Всем понятно, что Путин не намерен нарушать Конституцию и идти на третий подряд президентский срок. Сам он, может быть, и хочет на пенсию, но нельзя — ливийский и украинский сценарии с грабежами и убийствами нашей стране не нужны.

Потеря власти для Путина фактически означает потерю всего, включая, возможно, жизнь. Да и отдавать страну на растерзание мерзавцам президент не хочет до смерти.

Слухи о вариантах выхода из этой патовой ситуации циркулируют уже год. Если изменить Конституцию, можно ведь стать премьером с широчайшими полномочиями, как это в начале нулевых предлагал Ходорковский. Пост премьера — пожизненный, особенно если тебя не сможет снять с должности новый президент, что, собственно, Путин и предложил сегодня.

Президент рассказал нам, что поправки в Конституцию просто необходимы. Пусть главу правительства назначает Дума и только Дума. А уж сам премьер назначит свой кабинет и проведёт министров через парламентское голосование.

Через тот самый парламент, отмечу, который полностью подконтролен Путину 20 лет.

Отставка нынешнего кабинета означает, что будущим президентом станет Медведев.

Вот-вот грянет мировой экономический кризис, вину за который возложат перед народом на нового премьера с правительством, пока Дмитрий Анатольевич пересидит в безопасности — в Совете безопасности на должности аналогичной вице-президентской.

А потом Путин уйдёт не уходя. Скажет населению, что что-то плохо живём, товарищи! Виновато правительство, дайте-ка я его сам возглавлю, потому что в 2008 году мы так вышли из кризиса!

Дума утвердит его председателем правительства, а изменённая поправками к этому сроку Конституция наделит премьера широчайшими полномочиями. Медведев же, снова став президентом страны, будет как зиц-директор — он даже не сможет уволить Путина.

Вам же, дорогие мои, предлагается проголосовать за эти поправки в наш основной закон. Путин так и сказал: будете голосовать. Фактически за смену государственного строя — с президентской почти монархии на парламентскую республику, аналогичную Британской.

Как вам нравятся (или не нравятся) предложенные изменения президентом? Что думаете о них? Как проголосуете?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Сегодняшнее послание президента Путина оказалось настоящим посланием. Правительство РФ в полном составе послано в отставку, а его председатель Медведев будет назначен на созданную только что должность Заместителя председателя Совета безопасности. Фото: Соцсети «Мы все были свидетелями послания президента», — заявил Дмитрий Анатольевич Медведев, будто его не предупредили заранее. Что всё это значит? «Как гром среди […]