Госпитализированная Екатерина Рождественская просит помолиться за нее

Дочь Роберта Рождественского Екатерина попала в клинику с воспалением легких. Своих почитателей она попросила помолиться за нее.
У Екатерины Рождественской диагностировали тяжелую вирусную пневмонию. По словам дочери знаменитого советского поэта, она совсем не ожидала такого: помимо всего, у нее высокая температура и «прилагающиеся прелести». Всех подписчиков звезда попросила беречь себя, а ее поддержать молитвой.
В своем Instagram-аккаунте Екатерина Рождественская обнародовала фотографию, где показала себя находящейся под капельницей в палате. Многие другие известные люди РФ высказали слова поддержки в адрес дочери поэта. В их числе оказались Александра Стриженова, Марина Юдашкина, Татьяна Веденеева, Александра Савельева и другие. Предложила помощь в лечении и ведущая Елена Малышева.
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Последнее: Дочь Роберта Рождественского Екатерина попала в клинику с воспалением легких. Своих почитателей она попросила помолиться за нее. У Екатерины Рождественской диагностировали тяжелую вирусную пневмонию. По словам дочери знаменитого советского поэта, она совсем не ожидала такого: помимо всего, у нее высокая температура и «прилагающиеся прелести». Всех подписчиков звезда попросила беречь себя, а ее поддержать молитвой. В […]
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