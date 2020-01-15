Депутат Госдумы РФ обвинил США в использовании климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США используют против мира климатическое оружие.
По его словам, потепление на планете спровоцировали американцы. Журавлев заявил, что Штаты под видом проведения исследования используют климатическое оружие вопреки международным запретам.
Он подчеркнул, что американцы знают, что таяние вечной мерзлоты приведет к катастрофе и все равно проводят испытания.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Депутат Государственной думы Алексей Журавлев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что США используют против мира климатическое оружие. По его словам, потепление на планете спровоцировали американцы. Журавлев заявил, что Штаты под видом проведения исследования используют климатическое оружие вопреки международным запретам. Он подчеркнул, что американцы знают, что таяние вечной мерзлоты приведет к катастрофе и все равно […]
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