Мнение: Мое ли дело

Многие думают, что личные границы — это очень сложно и запутанно, но в большинстве ситуаций — это просто.

Фразы «не мое дело» или, наоборот, «мое дело» исчерпывающе описывают то, где проходят границы.

Вот документ о праве собственности наделяет вас возможностью распоряжаться объектом.

А в теме личных границ все зеркально. Если вы можете распоряжаться чем по-настоящему, значит это — ваше, это внутри ваших границ.

А если не можете распоряжаться и дотянуться можете только щипцами, выходя из себя и вылезая из кожи, значит мимо границ, чужое.

«Выходя из себя» — это и есть выход за границы.

Когда человек гневается, злится, кричит, страдает? Когда он не может повлиять без бурных эмоций. С эмоциями тоже не может чаще всего, но иногда бурные эмоции имеют эффект щипцов или скалок. Люди морщатся и уступают, подчиняются вашему давлению какое-то время, но значимость ваша падает, то есть выход из границ стоит вам дорого.

Иногда бывает и гнев в границах, так называемая пика. Но это, как правило, очень короткий гнев, так называемый «праведный», и его функция — выгнать обнаглевшего гостя со своей территории. Со своей — это очень важно. Если вы гневаетесь по поводу общей территории и тем более по поводу чужой — это скалки и попытка силой заставить другого подчиниться вам. Это мимо границ и часто даже мимо закона, то есть противоправный поступок.

«Вылезая из кожи» — еще одно образное обозначение выхода из границ.

Вы пытаетесь сделать то, чего не можете, нет у вас рычагов, не ваша это территория, и приходится вскипать как чайник, краснеть от натуги и лезть из кожи.

Все это не только лишний стресс и потеря энергии, но еще и потеря значимости, и СЗ, и ОЗ.

Тогда как поведение в границах ведет к росту СЗ и ОЗ.

Если бы люди знали, насколько легко растет СЗ при поведении в границах, они бы удивились.

Не нужно придумывать никаких крючков и хитрых ходов, большая часть таких придумок — щипцы.

Нужно просто действовать в границах, и СЗ будет расти.

Попробуйте применять правило «мое ли дело» в случае вопросов о границах, и в большинстве случаев это правило будет многое прояснять.

Например, можете ли вы требовать у человека уйти?

Только в том случае, если 1) у вас есть рычаг убрать его с этой территории в случае его отказа, 2) порвать с ним — в ваших интересах.

Правило «мое ли дело» говорит, что вы можете что-то делать эффективно и этот эффект не будет против вас.

Рубить сук, на котором вы сидите, — не ваше дело. С одной стороны вы можете пилить, но, с другой стороны, распилив, полетите головой вниз. Поэтому это дело против себя.

Бывает что дело было бы полезно для вас, но у вас нет возможностей его делать, и это тоже — не ваше дело.

Делание — это про границы. Алхимия называется Деланием, если кто забыл. И личность с точки зрения многих классиков психологии — это деятельность или система для деятельности.

Границы определяются тем, что вы можете и должны делать. Область пересечения «могу» и «должен» — это своя территория.

Она же — красное поле.

Понятно почему мы говорим, что красное поле — это ваша СЗ? Потому что в отношениях вы можете делать все, что спонтанно (не вымученно, не под принуждением, с удовольствием) позволяет вам другой, если это в ваших интересах, не только в ближней перспективе, но и дальней.

Вот это — красное поле.

И это красное поле довольно хорошо тестируется формулой «мое ли дело».

Возвращаясь к тому, можно ли требовать у человека уйти.

С вашей территории — да, если вы готовы порвать отношения.

Но и здесь есть нюансы.

Если в руках у него ордер на арест, ваша территория — не ваша, она как минимум спорная.

Если в руках у него пистолет, ваши требования — это игнор его мощных рычагов. Лучше спросить, чего он хочет. Возможно получится отделаться имущественным убытком и сохранить жизни себе и близким, а если напасть на человека с пистолетом, такой выход из границ может стоить вам дорого. Разве что вы способны напасть так ловко, чтобы выбить пистолет из его рук. Ваша боевая подготовка — ваш рычаг и расширение границ в этом случае.

То есть даже в такой простой ситуации, как ваша территория = ваше жилище, надо учитывать дополнительные условия.

Например, насколько вы привязаны к этому человеку и зависите от него.

Если это ваш близкий, выгонять его может быть мимо границ. И даже очень мимо.

В гневе вам может померещиться, что вы готовы порвать, но через пять минут вы пожалеете об этом. Формально территория ваша, но вы привязаны к этому человеку, дорожите им и хотите сохранить с ним связь, и поэтому вы не должны выгонять его со своей территории. Близость и связь делает вашу территорию в какой-то степени и его тоже. До определенной степени, конечно. Пока его присутствие не угрожает вашей безопасности, например.

Только приняв решение порвать отношения, вы можете выгонять человека.

Но чтобы действовать в границах, вы должны учитывать и такой еще момент.

По воробьям из пушки не палят.

Если достаточно просьбы, не надо озвучивать требование. Если достаточно намека, не надо озвучивать просьбу.

Понимаете почему это так важно?

В границах — то влияние, которого достаточно для достижения эффекта, а если вы забиваете маленький гвоздик огромной кувалдой, вы наносите лишние разрушения, чините одно, ломаете другое.

То есть в границах — это не только уместно, но еще и в меру.

Оправданно. Дозированно. Точно.

Многим понравилась идея о «крае границ». Они думают, что «край границ» — это почти что мимо.

На самом деле, хорошие границы в конфликте — это всегда у края. Если вы в конфликте не видите границ, но очень боитесь их нарушить, вы будете более пассивны, чем надо.

Активность в конфликтах без перехода границ — это всегда почти «у края».

Держаться подальше от границ, это постепенно уменьшать территорию и в какой-то момент оказаться вне границ, начав то и дело пасовать и пропускать ходы, то есть косячить или сливаться.

Так, боящиеся края, быстрей оказываются за краем.

Но это касается самых сложных ситуаций, острых, конфликтных, а в большинстве ситуаций все намного проще.

Пока у вас мир и сотрудничество, нет никакого края, между вашими территориями — общая территория, плюс большой запас лояльности с каждой стороны.

Поэтому вы делаете то, что зависит от вас и вам полезно, а по поводу того, что не зависит или вам вредно, не переживаете, не дергаетесь, не мучаетесь, не мечетесь, даже не думаете ничего по возможности.

«Не думать» не так уж сложно, если вы осознаете, что это мимо границ и что мимо границ сливать энергию вредно.

Люди не могут остановиться в думках, когда им кажется, что они могут как-то повлиять, что-то придумать, как-то подготовиться и где-то подсуетиться. Поэтому они не хотят отпускать это из мыслей. Им кажется, что это терзает их, но они сами мусолят это и непрерывно взбалтывают в своей мыслемешалке, надеясь найти щель и влезть на чужую территорию.

Привычка соблюдать правила, условия, границы делает из хаотичной массы противоречивых стремлений личность.

Как режим питания и тренировок делают из бесформенной массы красивую фигуру, так и здесь, но только с энергией.

То, с чем многие люди борются — правила и нормы, существует для того же самого, для чего нужен режим телу.

Для организации резервов личности, для того, чтобы сделать запас энергии большим и автономным.

Друзья, попробуйте вспомнить примеры ситуаций, где вам сложно было разобраться в границах, и проанализируйте с точки зрения формулы «мое ли дело». Можно помогать друг другу. Но заданий другим давать не нужно, сами анализируйте, если приводите ситуацию.

Источник: Эволюция

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Последнее: Многие думают, что личные границы — это очень сложно и запутанно, но в большинстве ситуаций — это просто. Фразы «не мое дело» или, наоборот, «мое дело» исчерпывающе описывают то, где проходят границы. Вот документ о праве собственности наделяет вас возможностью распоряжаться объектом. А в теме личных границ все зеркально. Если вы можете распоряжаться чем по-настоящему, […]