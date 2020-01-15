США и Китай подписывают историческое торговое соглашение

В Вашингтоне в среду проходит официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем, сообщается в официальном заявлении Белого дома.

В соответствии с соглашением, Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей и существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы. Соглашение подкреплено надежной системой урегулирования споров, которая обеспечит своевременное и эффективное обеспечение соблюдения условий исторической договоренности.

Соглашение затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, прекращение принудительной передачи технологий, увеличение объема закупок американской сельскохозяйственной продукции, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций, восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем и урегулирование споров.

Среди участников церемонии: президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и ряд других видных представителей администрации и членов Конгресса.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ

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Последнее: В Вашингтоне в среду проходит официальная церемония подписания исторического торгово-экономического соглашения между США и Китаем, сообщается в официальном заявлении Белого дома. В соответствии с соглашением, Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей и существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы. Соглашение подкреплено надежной системой урегулирования споров, которая обеспечит своевременное и […]