В РФ подорожали автомобили Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai повысила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Единственным исключением оказалась лишь модель Hyundai i30 N, которая доступна по старой цене. Вместе с тем в базовой комплектации кроссовер теперь продается за 972 тысячи рублей. В топовом исполнении прайс вырос до 1,5 млн рублей. Также стали дороже популярные седаны Elantra, которые можно приобрести в РФ по цене от 1,07 до 1,34 млн рублей. Кроссовер Santa Fe с базовой версии продается от 2,14 млн рублей.

Вместе с тем покупатели также смогут приобрести Solaris с стартовой комплектации по цене от 756 тысяч рублей. Стоимость топовой версии автомобиля увеличилась до 1,02 млн рублей. Популярный кроссовер Tucson теперь продается за 1,54 млн рублей в минимальной модификации.

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