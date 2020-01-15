Tata Motors представила три обновленные модели

Известный индийский бренд Tata Motors представил публике одновременно три обновленные модели Nexon, Tiago и Tigor.
Первая из новинка представляется собой модернизированный кроссовер, который получил стильную светодиодную оптику, а также улучшенную решетку радиатора. Предполагается, что стоимость модели Nexon на местном рынке составит порядка 140 тысяч рупий. Кроме того, публике также продемонстрируют модели Tiago и Tigor, которые получили менее значимые обновления.
Напомним, с конца 2019 года индийская автомобильная компания объявила о старте предварительных заказов на модель электрического кроссовера Nexion EV. Известно, что на данном автомобиле можно проехать на электротяге около 300 километров.
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