Новый кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Популярный кроссовер Skoda Kamiq в скором времени появится в новой спецверсии Scoutline.

Автомобиль намерены продемонстрировать публике в рамках приближающегося автосалона в Женеве. В компании анонсировали, что выход в продажу на европейском рынке состоится уже в начале лета 2020 года. Отличить кроссовер от базовой модели можно по светодиодной оптике, дополнительным накладкам на кузове, а также серебристым оттенкам. Автомобиль обладает увеличенными 17-дюймовыми дисками.

В салоне компактного кроссовера применили кресла с новой дорогой обшивкой. Кроме того, многие элементы имеют деревяные вставки, придающие более роскошный дизайн интерьеру. Передняя панель имеет 10,25-дюймовую приборную панель.

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