Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что ее выступления стоят дороже других артистов в Украине.
Певицу спросили, сколько сегодня стоит ее концерт.
«Я не разбираюсь, как говорит продюсер. Отвечу так: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине. Есть еще один артист, который стоит столько, но у него нет такого количества концертов», – сказала Полякова.
На уточняющий вопрос, не имеет ли она ввиду лидера «Океану Ельзи», нардепа Святослава Вакарчука, певица ответила, что тот, «может, и ездит на концерты, но вряд ли 200 концертов дает».
«Короче, я зарабатываю много, но я очень много работаю для этого. То шоу, которое привозит Оля Полякова, не привозит ни один артист. И то, что Полякова делает на корпоративах со своими клиентами, тоже не делает ни одна певица и ни один певец», – подчеркнула она.
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Певица заявила Гордону, что у нее «всегда был вкус к деньгам, заработанным собственным пением».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская певица Оля Полякова заявила в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что ее выступления стоят дороже других артистов в Украине. Певицу спросили, сколько сегодня стоит ее концерт. «Я не разбираюсь, как говорит продюсер. Отвечу так: Оля Полякова – самый дорогостоящий артист в Украине. Есть еще один артист, […]
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